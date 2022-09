À Beauvechain, les Journées du patrimoine permettront de découvrir le tabernacle restauré de l’église de Hamme-Mille

Deux expositions sont également prévues: Saint, saints, sains: sens et conservation de la sculpture religieuse en bois, exposition itinérante du CIPAR, en l’église, samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h; et Cloches et cadrans de Saint-Amand, à la salle Jean XXIII, samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Balade contée à Tourinnes

Dimanche sera proposée une balade contée à la découverte du petit patrimoine populaire. "Au cœur des plus paisibles villages, la pierre nous raconte des histoires. Elle nous livre les dates, les traces des grands drames et des petites habitudes oubliées. Des trottoirs pavés aux faîtes des toits, le vent agite les girouettes et fait siffler les soupiraux pour murmurer “Il était une fois…”. C’était au temps où les arbres étaient jeunes, les monuments aux morts étaient encore humides des larmes du deuil. On roulait en calèche, on puisait l’eau à la pompe, les fours à pain embaumaient les rues. Au temps des dévotions, des mauvais sorts, on levait le nez vers le clocher pour avoir l’heure sous l’œil des pigeons et autres animaux de calcaire, perchés sur les linteaux."

Cette balade contée, créée sur mesure pour faire découvrir le petit patrimoine, se déroulera avec l’auteur et conteur Julien Staudt. Deux départs à l’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse à 14h et 16h30. Durée de la balade: environ 1 heure 10.