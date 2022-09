Beauvechain taxera désormais les secondes résidences et les immeubles inoccupés

La taxe est fixée à 720 €/an (250 € dans un camping agréé et 125 € pour un kot).

La taxe sur les immeubles inoccupés a quant à elle pour objectif d’inciter les propriétaires défaillants à exécuter les travaux de remise en état de leur bien."La taxe sera appliquée pour la première fois après deux constats séparés de six mois minimum l’un de l’autre. Le taux de la taxe est de 25 €/mètre courant de façade lors de la première taxation, 50 € lors de la deuxième taxation et 200 € à partir de la troisième taxation. Les immeubles en travaux ne seront pas taxés."

À partir du 1er septembre 2022, une redevance est établie sur la délivrance des informations notariales, sur l’instruction et la délivrance des certificats d’urbanisme, sur l’instruction et la délivrance ou le refus des permis d’urbanisme, des permis d’urbanisation ou des modifications des permis d’urbanisation, des permis d’environnement, des permis uniques, des permis d’urbanisme de régularisation et l’instruction des dossiers de recours."En cause notamment les procédures organisées par le CoDT qui génèrent des coûts importants pour l’administration communale en matière de documents à délivrer et de frais d’envoi, mais également les nombreuses demandes adressées au service de l’urbanisme."

Les conseillers ont également voté une nouvelle redevance communale relative à divers frais scolaires: repas scolaires, participation aux cours de natation, participation à des activités culturelles ou sportives, activités extérieures et classes de dépaysement. L’augmentation des coûts sera calculée en fonction du coût réel des dépenses.

Avant d’entrer en vigueur et d’être publiés, ces nouveaux règlements-taxes et règlements-redevances seront transmis au gouvernement wallon.