Les cœurs de village avancent

Cela bouge au cœur de village de Hamme-Mille. La convention-réalisation 2022 est en effet approuvée alors que la première phase des travaux touche à sa fin. Cette première phase consiste en l’aménagement de l’espace autour de la maison de village et de l’église par la création d’une aire polyvalente destinée aux activités de la maison de village et d’autres organismes socioculturels, l’aménagement d’un jardin arboré et d’un espace de la mémoire sur une partie du site de l’ancien cimetière. La suite des travaux consistera principalement à l’actualisation des impétrants et à la coordination avec les autres projets publics (rond-point, crèche, etc.) et privés (Equilis, création d’une nouvelle voirie). Le projet est estimé à 912 697,88 € TVAC. Le montant total de la subvention "développement rural" est de 511 830 €.