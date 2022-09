Beauvechain/La Hulpe: Yellstonepromet «de la puissance, de l’énergie et de la positivité»

Diffusé dans 1 856 magasins et à Walibi

Le morceau a d’ailleurs été play-listé par Intermarché Groupe France et est désormais diffusé dans 1 856 magasins."Walibi diffusera aussi le morceau dans deux attractions,ajoute Allan François, producteur, guitariste et ingénieur du son, fondateur de We Are Musicos.Quand les gens feront la file d’attente, ils pourront danser sur “Get down”."

Yellstone, c’est donc leur nouveau projet musical, en collaboration avec Alex Van, alias Dingomusic, à l’écriture des titres."On s’est rencontré par rapport à un projet commun avec Alex Germys, explique Allan François.Plus tard, on discutait de musique dans mon studio. J’étais en train de produire “Get down”. Sam a mis sa voix dessus et on s’est rendu compte qu’il y avait un feeling musical vraiment chouette. Ça allait vraiment très vite par rapport aux autres projets. Comme tout se passait hyper bien, autant humainement que musicalement, on a décidé de faire un projet plus sérieux."Depuis environ sept mois, les deux artistes sont donc enfermés en studio, " à composer comme des ouf". Un futur album devrait voir le jour. Un second single sortira prochainement.

"Vu que ça matchait tellement bien, on s’est dit qu’on allait rester en studio pour préparer des morceaux d’avance, au cas où, explique Samuel.Pour un musicien, la création est très importante. Ce qui fait la force du projet, c’est qu’on fait ce qu’on aime, sans contrainte. On peut créer en étant le plus libre possible. Je suis convaincu que ça reste la meilleure solution pour amener quelque chose de personnel et de qualitatif."

«On essaie d’être le plus critique possible»

Si chaque morceau aura sa propre identité, il y aura toujours des ingrédients communs à la musique de Yellstone:"De la puissance, de l’énergie et de la positivité"."On est vraiment au service de notre musique, explique Allan.On essaie d’être le plus critique possible. On peut refaire un morceau pour qu’il soit vraiment comme on le ressent."

S’ils ont des influences musicales différentes, chacun a la même place dans le processus d’écriture et de production des morceaux."On aime le style de chacun. Et en fait ça se ressent parce que comme on a un background musical qui est différent, toutes nos influences convergent vers un truc qu’on aime en commun. C’est vraiment un plaisir."C’est au Soundwave Studio de La Hulpe qu’ils enregistrent leurs morceaux."Ils nous donnent un sacré coup de main."