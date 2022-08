Certains hasards font parfois bien les choses.. Trois musiciens se rencontrent lors d’un concert où Valentine U. se produit en première partie de Charles Loos et Jean-Louis Rassinfosse. Un an plus tard, cette rencontre est le fruit d’un nouveau projet qui après quelques concerts couronnés de succès aboutit naturellement à l’enregistrement d’un album.

"Tout a débuté en effet avec la rencontre de Jean-Louis et Charles, avec à la clé pas mal de prestations qui ont connu leur petit succès. On a eu l’envie de faire des compositions. On a eu la chance de tomber sur le label Le Rideau Rouge qui nous soutient."

Ce premier album,Tenderly, c’est beaucoup de reprises, mais pas seulement."On avait envie d’interpréter des mélodies qui nous parlent beaucoup, mais nous avons aussi deux morceaux écrits par Charles Loos et Bob de Marco et imprégnés de la même sensibilité. La combinaison de la voix, du piano et de la contrebasse leur a permis d’interpréter dans une ambiance intimiste ce répertoire varié allant d’une reprise de Serge Gainsbourg, à Norah Jones en passant par une chanson traditionnelle cubaine mais aussi des standards de jazz. Un album, c’est quelque chose d’assez cool. Et puis, avec mes deux acolytes, des musiciens que j’écoutais il y a quelques années, là, je suis fière et honorée de faire cela avec eux!"

Avec l’album, le trio a voulu explorer des standards et chansons intemporelles, leur rendre hommage à sa manière."Des chansons aux mélodies magnifiques qui adoucissent les oreilles de ceux qui les écoutent."

À 27 ans, Valentine U a découvert le jazz sur le tard, après des débuts en musique classique."Je suis en quatrième année au conservatoire. J’ai aussi beaucoup d’autres projets comme un groupe a capella. Mais là, je suis focalisée sur ce premier album. J’avoue d’ailleurs que je n’en reviens toujours pas. Je suis vraiment flattée de faire cela avec des musiciens incroyables. Ils m’ont donné beaucoup de confiance en moi. Ils sont très bienveillants."

L’album, enregistré en novembre 2021, sera disponible à la vente dès le début du mois de septembre.

Valentine U, Charles Loos et Jean-Louis Rassinfosse seront en concert le mercredi 7 septembre, à 20h45, au Rideau Rouge, à Lasne.