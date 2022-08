Beauchain: les plaines et les stages ont rassemblé cet été 260 enfants

Tout l’été, la Commune de Beauvechain a proposé, en collaboration avec le Centre culturel, l’ISBW et différents opérateurs, des stages et des plaines à destination des enfants (dès 2 ans et demi) et adolescents (jusqu’à 17 ans). Beauvechain organise chaque année des plaines à destination des enfants de 2 ans et demi à 12 ans, à l’école de La Bruyère. Cette année, celles-ci ont eu lieu du 25 juillet au 12 août. Au total, 150 enfants répartis sur les trois semaines de plaines ont été accueillis, en plus des trois semaines de plaines gérées par l’ISBW, au même endroit. La semaine du 15 août était placée sous le signe du bien-être. Au programme, des activités diverses (poterie, contes, yoga, bricolage zen…).