Beauvechain: Nodebais, fleuron belge du baguage d’oiseaux

Et cela marche puisque plus de 6 000 visites ont été recensées à ce jour. Et c’est qu’il y en a des choses à voir!"On a capturé 130 espèces d’oiseaux différentes et on a étudié sur le site plus de 130 000 oiseaux. On devient un fleuron belge, une référence!"sourit Vincent Bulteau. Qui le confirme: 2022 est une année assez exceptionnelle."La reproduction s’est super bien passée au printemps. On peut juste regretter l’absence des pluies fin juin, début juillet, ce qui aurait eu encore plus de conséquences positives."Une certitude, la zone de bagage dans le bassin d’orage de Nodebais attire les curieux et suscite de l’intérêt."Mais il arrive encore que des gens soient surpris d’apprendre que l’on pratique cette activité ici. En ce compris chez les habitants de l’entité!"

Lors des matinées proposées par Vincent Bulteau, on trouve un large public."Mais j’utilise un vocabulaire simple pour tout le monde, pour faire passer et comprendre des messages compliqués. Et visiblement, toutes les personnes qui viennent sur le site repartent enchantées!"

Du 15 au 31 août, le public est donc le bienvenu, week-end compris.

"Souvent les gens pensent que le week-end est complet alors que cela n’est pas toujours le cas. Il ne reste par contre qu’une ou deux places les jours de semaine!"Autour de Vincent, on retrouve toujours la même équipe qui s’étoffe. "Cette année, on a pas mal d’étudiants de différentes universités: ULB, ULg, UCLouvain… Tout le monde se côtoie, on échange beaucoup."

Et chaque saison, des particularités ou des oiseaux rares se manifestent."On a eu un torcol fourmilier cette année. Sa tête tourne dans tous les sens… J’ai posté une vidéo sur Instagram, elle a connu un gros succès! Personne ne le connaît mais une fois qu’on l’a vu, on ne l’oublie pas!"

Vincent Bulteau se réjouit par ailleurs de l’évolution du site du bassin d’orage."La Province l’a curé cette année. 25% de sa capacité avait été perdue au bout de sept ans. Du coup, c’est une très bonne chose à tous les niveaux. On retrouve quelque chose d’intéressant. On a doublé le nombre d’oiseaux sur la période de nidification!"