Beauvechain: «L’Oudaya» ou les saveurs de Rabat à Hamme-Mille

Le visiteur est charmé par la sobriété du décor: chaises en fonte, motifs en arabesques des dessus de table, bois quasi brut sur les murs. Des photos en noir et blanc, qui racontent sa ville blanche, accrochent le regard.

La mise en place de la salle terminée, où il est possible de recevoir une petite trentaine de personnes, Toufik Cherkaoui a vu plus loin en créant une terrasse. Il vient de la terminer et de la couvrir d’une tente d’inspiration berbère, d’un rouge qui rappelle la couleur dominante du drapeau marocain.L’Oudayapeut désormais accueillir une cinquantaine de clients.

«Ce sont des leçons qui ne s’oublient pas»

Mais comment Toufik Cherkaoui, titulaire d’un master en sport-business, installé depuis quatorze ans en Belgique, en est-il venu à la gastronomie marocaine?"J’ai toujours aimé faire la cuisine.C’est ma maman qui, dans notre petite maison de Rabat, m’a appris les fondements et les petits secrets de la cuisine marocaine traditionnelle. Ce sont des leçons qui ne s’oublient pas."

Et puisque l’on parle de Rabat, il précise:"Nous habitions le quartier de l’ancien fort militaire. Son nom: l’Oudaya. Et comme je reste attaché à mes racines, le nom du restaurant s’est imposé tout naturellement."

La carte a de quoi réveiller les papilles gustatives: briouate de poulet aux amandes et persil (8,50 €), grillade mixte (21 €), tajine de poulet-citron (21 €), et bien entendu le couscous sous toutes ses formes, du végétarien au royal, qui mêle le poulet, la merguez et l’agneau ou le bœuf (de 15 € à 24 €). Assez pour se laisser tenter.

L’Oudayaest ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h, le samedi de 18h à 22h, et le dimanche de 12h à 14h.

Rue des Épinoches, 10, à Hamme-Mille (010 81 08 32, 0487 11 92 11).