Beauvechain: la riche expérience de l’urban stage

Quatre filles et quatre garçons, âgés de 12 à 18 ans, ont participé à l’"urban stage" proposé du 1er au 5 août par la Commune et le Centre culturel de Beauvechain (CCB). Au menu, de nombreux ateliers: impro, réalisation d’un film, initiation au skate, au graff et au rap. Les jeunes se sont essayés au slam, micro face au public, un moment "impressionnant"et intimidant pour certains. Vinciane Zech l’animatrice a su donner de l’importance à leurs textes, leurs ressentis et leurs émotions.