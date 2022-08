Été solidaire à Beauvechain: les jeunes ont œuvré au profit des associations

De son côté, Carole Ghiot, bourgmestre, se réjouit de la concrétisation d’un point du programme électoral de la liste Beauvechain Ensemble:"Lors des consultations publiques de notre liste en 2018 pour présenter notre projet de programme et l’enrichir, Aurélien Hennebel, engagé dans plusieurs associations comme la Confrérie Saint-Corneille ou encore les Francs Conteurs, avait souligné la difficulté de pouvoir stocker du matériel, souvent entassé dans un garage, un grenier, une grange d’un ou de plusieurs membres de l’association. Nous avions alors ajouté la nécessité de disposer d’un espace de stockage pour les associations dans notre programme électoral…"

"Et cet engagement a pu se réaliser grâce à un bail conclu avec la fabrique d’église et l’investissement de l’échevine Brigitte Wiaux et de Carole Ghiot, enchaîne Benjamin Goes, échevin de l’Associatif.Ce bail porte sur un hangar qui servait déjà d’espace de stockage pour certaines associations et a servi un temps également pour l’atelier repassage de l’Agence locale pour l’emploi. Le CPAS l’a également utilisé comme ressourcerie pour les familles ukrainiennes qui pouvaient y trouver des vêtements, des jouets, des meubles, etc. On a contacté les associations qui occupaient déjà une partie du bâtiment pour qu’elles viennent ranger et trier leur matériel avec l’aide des jeunes et du service des travaux, mais on a aussi lancé un appel public pour que les associations confrontées à ce problème de stockage puissent se manifester."

«Ils ont abattu un travail formidable»

Monique Lemaire, présidente du CPAS, ajoute que"les jeunes, avec l’appui des ouvriers communaux, ont abattu un travail formidable. On a récupéré un espace inattendu dans ce hangar. Je tiens à les remercier, ainsi que les associations qui ont répondu présent pour ranger leurs affaires. Cette année encore, l’opération Été solidaire a vraiment rempli son rôle social et positif. Je tiens enfin à remercier tout spécialement Stéphane Rouget, le précédent occupant des lieux pour sa disponibilité et son dynamisme. C’est vraiment la mémoire vivante des lieux et des objets, et sa participation active a vraiment été d’une grande aide."