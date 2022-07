Beauvechain: les Engagés ont pris l’apéro à Nodebais

La section beauvechainoise des Engagés organisait lundi, en début de soirée, un apéro dans la prairie attenante à la ferme Evrard, à Nodebais. Thème choisi pour ce rendez-vous: l’agriculture en Wallonie et les conséquences du confit ukrainien sur celle-ci. Une cinquantaine de personnes ont participé à ce rendez-vous:"Pour un premier événement à l’échelle de la commune, c’est vraiment très bien, s’enthousiasmait Jean-Grégoire Tylleman, collaborateur des Engagés au niveau provincial.Après un premier apéro à Tubize (le 28 juin), on avait à cœur de réitérer l’expérience dans l’est du Brabant wallon. Au final, plus de 50 personnes se sont déplacées, parfois même d’au-delà de la commune et même des gens qui ne sont pas de notre mouvement! On peut parler d’un petit succès, oui."