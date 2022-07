Beauvechain: c’est parti pour trois semaines de plaines de vacances

"Les plaines sont rythmées par la créativité, l’épanouissement et la sécurité. Quelques enfants ukrainiens ont également rejoint cette belle organisation cet été. Ces trois semaines de plaines seront suivies d’une semaine de stage sur le thème du bien-être", se réjouit la bourgmestre, Carole Ghiot.

Parmi d’autres choses, les enfants découvriront le yoga, feront des balades contées et s’initieront au djembé.

Les plaines communales, dans l’entité de Beauvechain, c’est chaque année un beau succès, et les autorités communales veillent à diversifier les offres. C’est bien connu, la commune n’est pas en reste au niveau de la culture et des loisirs, et se renouvelle dans la créativité. C’est ainsi que la dernière semaine du mois d’août, la Commune de Beauvechain organise pour la première fois un stage "Grand Air"."Les enfants y seront en contact avec la nature et auront le plaisir d’être au grand air toute la semaine."

Aucun doute que nos petites têtes blondes auront de beaux souvenirs à raconter à la rentrée! En attendant, ils profitent de l’excellente météo actuelle pour mener à bien les différentes activités qui leur sont proposées.