Après avoir vécu en Belgique entre 2005 et 2018, l’humoriste, chroniqueur et auteur Dan Gagnon est reparti trois ans dans son Canada natal avant de faire son retour chez nous en 2021.

Installé depuis lors dans le Brabant wallon, il est tombé amoureux de Beauvechain où il vit et… écrit. Il collabore notamment avec Pablo Andres, GuiHome et Dylhan Fat. Il sera en spectacle avec la Caravane du rire le 20/8 au golf Double Bogey (Wavre) et le 22/8 au château de l’Ermitage (Wavre).

Où emmèneriez-vous un ami…

Au restaurant? La friterie Le Roi Soleil, «what else?!»

Au Canada, les frites belges sont un truc mythique que tout le monde veut tester. Donc si un ami venait en Belgique, où pourrais-je l’emmener d’autre qu’à la friterie de mon village, Le Roi Soleil? C’est délicieux, ils sont efficaces et ils livrent à domicile. On peut aussi manger sur place, sur la petite terrasse. c’est assez amusant d’y aller le soir parce qu’à côté du circuit de Spa-Francorchamps, il y a le parking du Roi Soleil où les voitures électriques se succèdent pour assurer les livraisons. Dans un tout autre style, j’adore le restaurant italien Le Grez’io, à Grez. La terrasse sous les vignes est très agréable. Et ils proposent une toute petite carte, pas un dictionnaire d’où on ne sait pas quel plat ils vont réchauffer !

Faire du sport? «À la patinoire de Leuven, pas très loin de la maison»

En tant que grand fan de hockey, j’aime forcément remonter sur la glace de temps en temps. Je vais parfois à la patinoire de Leuven, qui est à une vingtaine de minutes de Beauvechain, avec mon fils de 2 ans à qui on a acheté des petits patins à quatre lames. Je le porte pour faire des tours de piste, ça l’amuse beaucoup. Quand j’ai vécu en Belgique, j’ai joué pour l’équipe des Crows de Mechelen pendant deux ans, aujourd’hui dénommée les Golden Sharks.Ici, j’étais un bon attaquant; au Canada, j’étais un mauvais défenseur. Je crois d’ailleurs que j’ai marqué plus de goals ici en deux ans qu’en dix ans au Canada!

En promenade? «À droite ou à gauche en sortant de la maison»

En arrivant dans la commune de Beauvechain, j’ai découvert un petit coin de nature incroyable. Je ne devrais donc pas aller loin pour surprendre mon ami, je lui demanderais juste s’il veut aller à gauche ou à droite en sortant de la maison. Ici, tout est sentier de promenade, il y a des champs à perte de vue tout autour de chez nous, il y a même moyen d’accéder au bois de Meerdael qui est un très bel endroit pour se balader. L’activité que je lui proposerais est de juste être là. Après, j’ai besoin de sortir mon téléphone pour rentrer parce que tous les champs se ressemblent par ici et j’ai un peu de mal à me repérer !

En spectacle? «L’espace Columban: un lieu qui a beaucoup de saveur»

En tant qu’humoriste, je l’avoue, j’ai plus l’habitude d’être sur scène que d’aller voir des spectacles. Par contre, j’ai énormément joué dans le coin: à Wavre, à Louvain-la-Neuve, à Grez-Doiceau… il y a une salle que j’ai trouvée très sympa, c’est l’espace Columban, à Wavre. C’est un lieu très particulier qui a beaucoup de saveur, tu as un peu l’impression de jouer sur un terrain de basket: les gradins sont suspendus et le toit est relativement haut. Pour y accéder, c’est une route à sens unique, ce qui crée un bordel monstre, je trouve ça amusant! J’ai aussi très envie de jouer un jour au théâtre des 4 Mains, à Beauvechain. On m’en dit beaucoup de bien et je voudrais jouer un jour à la maison.

Boire un verre? «Je ne cours plus autant les bars qu’avant»

J’ai décidé d’arrêter complètement de boire de l’alcool depuis huit mois, donc je cours beaucoup moins les bars qu’avant mais ayant vécu des années à Louvain-la-Neuve, j’ai toujours beaucoup fréquenté les cafés du coin, notamment le Becketts. Louvain-la-Neuve est une ville pour laquelle j’ai toujours eu beaucoup d’affection. J’apprécie aussi de boire un verre au Cinéscope quand je sais que mon film est à 10 secondes de marche. Maintenant que je suis plus un papy, je vais plutôt boire un verre d’eau pétillante sur la place de l’Accueil, le dimanche matin, pendant que mon fils assiste à son cours de psychomotricité.

Faire du tourisme? «L’arboretum de Tervueren, les ruines de Villers et le patrimoine»

C’est quand on accueille des amis de l’étranger qu’on apprend à découvrir les endroits sympas qui existent autour de chez nous. L’arboretum de Tervueren est un lieu magique dans une forêt extraordinaire. L’abbaye de Villers-la-Ville est un lieu incontournable: j’y ai vu la Nuit de chœurs il y a quelques années, je suis restée la bouche ouverte toute la soirée. Les Grottes de Han sont aussi fascinantes pour un adulte, je trouve. J’adore aussi apprendre à découvrir le patrimoine d’une commune et l’origine de son nom. J’ai ainsi appris récemment que Corroy était une opération que l’on faisait subir aux cuirs après tannage et que René Ménada, qui a donné son nom à une rue pas loin de chez moi, faisait partie de la Résistance.