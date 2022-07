Les nouveaux habitants enfin accueillis

Les nouveaux habitants ont été reçus par les autorités communales ce 26 juin dernier, après deux années de pause en raison de la crise sanitaire, Cette belle matinée conviviale de rencontre a rassemblé un grand nombre de citoyens arrivés dans la commune de Beauvechain en 2020, 2021 et 2022. Ils ont ainsi pu faire connaissance avec une partie de leurs élus et quelques membres du personnel de l’administration communale. Accueillis avec un petit-déjeuner, les nouveaux beauvechainois sont ensuite partis à la découverte des villages de l’entité répartis dans deux autocars, guidés par la bourgmestre, la première échevine Brigitte Wiaux et l’échevin Lionel Rouget. "C’est toujours très agréable de donner un bref aperçu de la richesse patrimoniale et culturelle de nos villages et de la beauté de nos paysages , confirme la bourgmestre Carole Ghiot (Beauvechain Ensemble). Ces visites guidées en car sont en plus l’occasion de se laisser aller à quelques anecdotes, parfois cocasses."