Beauvechain ou l’apparence d’une bonne santé financière

Avec un boni ordinaire qui se monte à 1,25 million€, Beauvechain apparaît être en bonne santé financière. Pour Lionel Rouget (Beauvechain Ensemble), on nuance. "Dans l’ensemble, nous ne pouvons pas nous plaindre. Néanmoins, le montant élevé de ce boni est en partie faussé par le fait que des investissements n’ont pas pu être effectués, notamment suite à la faillite de Cobardi, ou retardé par la crise du Covid. D’un point de vue comptable, ces prélèvements que nous n’avons pas faits viennent grossir notre boni."

«Les finances communales sont sous pression depuis plusieurs années»

À l’heure où l’on évoque les finances communales un peu partout en Wallonie, à bout de souffle, est-ce aussi le cas à Beauvechain? "Les finances communales sont sous pression depuis plusieurs années et les communes vont avoir de plus en plus de mal à garder la tête hors de l’eau, surtout les plus petites. Il ne faut pas être mathématicien pour comprendre que quand les recettes augmentent moins vite que les dépenses, tôt ou tard, il y aura un problème! Et c’est aussi le cas à Beauvechain. Nos principales recettes sont fiscales, les additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) et les additionnels au précompte immobilier (PRI)."

Du côté de l’IPP, la crise Covid a un impact immédiat tandis que le vieillissement de la population commence doucement à se faire sentir. "Du côté du PRI, nous observons en 2021 un recul dû au retard d’enrôlement chez le SPW Finances, c’est probablement temporaire mais nous nous en serions bien passé!"

Quid des dépenses? "Elles sont difficiles à comparer car l’activité des années 2020 et 2021 a été très fortement perturbée par le Covid. Je trouve que nous nous débrouillons pas trop mal pour les dépenses sur lesquelles nous avons la main. Les dépenses de personnel et de fonctionnement sont sous contrôle, j’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel communal pour ses efforts. Par contre, il est évident que la part des dépenses de transfert (Police, Secours, CPAS) explose."

Des pespectives «pas très réjouissantes»

Dès lors, quelles sont les perspectives pour 2022 et les années suivantes? "Ce n’est pas très réjouissant. Les crises se succèdent, après le Covid, nous devons gérer l’accueil des Ukrainiens qui fuient l’invasion. L’inflation, le mécanisme d’indexation et l’explosion des matières premières impactent fortement toutes nos dépenses. Je pense donc que l’année 2022 sera très difficile. Cependant, avec le soutien des services communaux, nous ferons de notre mieux pour répondre aux besoins des citoyens et développer notre programme politique ambitieux."