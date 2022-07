Beauvechain: ils se (dé)libèrent dans la Nethen avec Aer Aqua Terra

Les stages en Brabant wallon proposés aux 12-21 ans durant les "jours blancs" qui suivent les examens de fin d’année sont un succès. L’une des possibilités offertes aux étudiants était de participer à une action citoyenne, en l’occurrence la cure de la Nethen à Beauvechain. Un travail exigeant, mais une vingtaine de jeunes venus de Bossut, Genappe, Hamme-Mille ou encore Wavre ont répondu présent à l’appel d’Ann-Laure Furnelle et Marc Verheyden, de l’ASBL Aer Aqua Terra. "Nous sommes restés trois jours le long de la Nethen avec les étudiants , explique Ann-Laure. J’ai apprécié leur engagement, leur motivat ion, et je leur dis “ Mersea” ! Ici, dans la Nethen, on trouve encore des sacs en plastique qui datent de l’époque où il y avait encore un Delhaize dans l’entité. Et c’était il y a plus de vingt ans…"