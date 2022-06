Un espace de stockage pour les associations

C’est une excellente décision pour le milieu associatif que viennent de prendre, lors de la séance du conseil communal de lundi dernier, les élus. Une convention de prêt à usage d’un entrepôt avec le vicariat du Brabant wallon et l’Association des œuvres paroissiales de Beauvechain, pour une durée de trois ans a été entérinée. Le bâtiment, situé rue de l’église Saint-Sulpice, face à l’église de Beauvechain, servait déjà d’espace de stockage pour les éditions Nauwelaerts, mais aussi pour toute une série d’associations. Une partie a même été utilisée un moment comme atelier de repassage par l’Agence locale pour l’emploi. "C’est une partie importante de notre programme qui se voit ainsi confortée , commente l’échevin Benjamin Goes (Beauvechain Ensemble), en charge de l’associatif, car nous avions prévu de trouver un espace où les associations pourraient centraliser leur matériel en sécurité plutôt que de devoir compter sur la bonne volonté de leurs membres et de leurs espaces disponibles (garages, annexes…). Les associations devaient souvent déplorer la perte de matériel, d’archives, et un éclatement des lieux de stockage ce qui est loin d’être pratique."