Un spectacle à présenter aux écoles!

Voilà en quelques mots résumée l’histoire d’ Au début, c’était un jeu… , un des dix spectacles proposés ce week-end lors de la Fête des ateliers du théâtre des 4 Mains.

Le groupe des 15-17 ans, animé par Thibault Wathelet, a frappé très fort. Son spectacle sur la thématique du harcèlement a fait l’unanimité et les nombreux rappels en fin de spectacle en furent la plus belle preuve. Logique car le thème est fort. Et malheureusement tellement d’actualité. "La demande est venue des jeunes et le résultat est aussi beau que terrible" , précise Marie-Odile Dupuis, la directrice artistique du théâtre des 4 Mains.

Toucher les écoles

L’idée de proposer le spectacle dans les écoles a vite été abordée. "Pourquoi pas, en y ajoutant un débat et des discussions. Ce spectacle pourrait être utilisé comme tremplin."

Thibaut Wathelet, l’animateur du groupe, est du même avis: "Présenter le spectacle est une chose, mais on ne peut pas laisser les spectateurs le quitter sans réflexion. C’est un spectacle engageant, difficile à porter et avec de nombreuses questions qui en découlent. Si nos jeunes ont envie de le porter et que leur création circule, pourquoi pas, mais ils doivent s’attendre à rencontrer des regards qui ne seront peut-être pas aussi bienveillants que ceux de leurs parents et amis présents ce week-end. Et le regard des autres n’est pas toujours celui attendu."

En attendant la suite à donner à cette idée et de voir si des écoles seraient intéressées par accueillir la représentation (un professeur se serait déjà manifesté), Thibaut Wathelet se dit heureux du travail réalisé par ses jeunes artistes. "Le projet n’était pas facile à exploiter mais j’ai pu compter sur un groupe très mature et ayant cette envie de s’interroger sur des questions de société. Et puis, l’idée est venue d’eux-mêmes alors que de mon côté, j’avais envie de l’incorporer dans des phénomènes de société tels que TikTok. C’était un gros projet et l’objectif est atteint. Je n’attendais pas un résultat exceptionnel en termes de qualité artistique mais le résultat humain est bien là et c’est le plus important. Les jeunes étaient fiers d’eux, les gens autour aussi, pour un résultat encore plus riche" , conclut l’animateur