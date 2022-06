"À la base, le Collège n’est pas spécialement favorable à placer des caméras de surveillance et faire de Beauvechain une commune où on “flique” la population, indique Lionel Rouget. Mais force est de constater que, ces derniers temps, et de plus en plus régulièrement, des déchets sont abandonnés dans les espaces publics, notamment aux emplacements des bulles à verre ou sur quelques zones bien ciblées. Certains n’hésitent pas à y laisser de gros déchets de constructions. Nous avons donc décidé de nous pencher sur des solutions efficaces."

«Difficile de poursuivre les coupables»

Il faut dire que, pour l’agent constatateur, il n’est guère évident de faire face à cet incivisme déplorable. "Dès que nous sommes avisés d’un fait, nous intervenons pour éviter que cela prenne des proportions importantes, poursuit Lionel Rouget. L’agent constatateur veille à collecter des preuves mais ce n’est pas évident. Et même, lorsqu’il rassemble des éléments, comme un ticket de caisse ou un indice de la sorte, il est rare que les personnes soient poursuivies car la preuve n’est pas assez probante… Avec les caméras, nous pourrons avoir des images attestant de l’infraction. Celles-ci identifieront sans aucun doute le contrevenant. Une fois attrapé, nous sommes convaincus que la personne ne récidivera pas. Il faut aussi savoir que l’intervention pour nettoyer les sites coûte de l’argent à la collectivité, on parle de plusieurs milliers d’euros par an, sans compter les risques pour les citoyens, les animaux, les machines agricoles… Sans compter la pollution environnementale et visuelle que ces dépôts sauvages occasionnent."

La zone de police ayant remis un avis positif, des caméras de vidéosurveillance fixes temporaires vont pouvoir être installées aux endroits clés définis afin d’améliorer la propreté publique. "Dix sites sont actuellement ciblés, mais les caméras pourront être déplacées pour être positionnées là où ce sera nécessaire. Quant au traitement des données, seuls les services de police auront accès aux images et pourront les utiliser afin de dresser les procès-verbaux."