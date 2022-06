Une application mobile «Beauvechain en poche»

"Un nouveau projet qui aboutit , se félicite de son côté Benjamin Goes, échevin de la Transition numérique. Assurément un plus pour les habitants, rendu possible par la conjonction de différents acteurs que je tiens à remercier. Tout d’abord la Province du Brabant wallon et l’inBW qui ont soutenu les 27 Communes dans une stratégie conjointe. Leur support, financier et humain, nous a été bien utile. Ensuite Stéphanie Jacques, chargée de communication, dont je salue l’opiniâtreté. Créer une telle application demande un travail soutenu en matière de collecte de données, sans compter ensuite leur intégration dans le programme. Elle a tenu bon et voilà le résultat!"

Disponible sur beauvechain.enpoche.be depuis un smartphone, l’application "Beauvechain en poche" est gratuite, simple d’utilisation et, cerise sur le gâteau, ne nécessite pas d’être installée.