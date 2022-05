Beauvechain: l’anniversaire des 100 ans de la naissance du résistant René Ménada est lancé

Benjamin Goes a insisté sur la convergence entre les démarches liées à la promotion de la langue wallonne et celle que constitue le travail historique et participatif sur les noms de rue.

De son côté, Carole Ghiot a insisté sur l’aspect intergénérationnel du projet et a remercié les bénévoles du groupe de travail "noms de rue" de Hamme-Mille: "Jean-Luc Lécluse et son équipe ont réalisé un travail conséquent sur la personnalité de René Ménada, qui était entre autres membres de l’Armée secrète et est tombé sous les balles le 3 novembre 1943. Nous avons placé un QR code pour faciliter l’information afin de mieux savoir qui était René Ménada. C’est aussi l’occasion de lancer notre plan de bataille pour son centenaire. Nous allons à présent procéder à la rénovation de la stèle à son honneur et mettons en route un projet pédagogique interscolaire avec le Centre culturel et la Maison de la mémoire et de la citoyenneté. Ils vont travailler sur les noms des rues situées à proximité de l’établissement scolaire".