Beauvechain: le brevet cycliste depuis quinze ans déjà

Une fois l’apprentissage réalisé, un examen est prévu, octroyant le brevet aux élèves qui réussissent le test. "À chaque carrefour, on place un examinateur qui vérifie le comportement de l’enfant. On regarde aussi la manière dont il réagit face à un danger qui pourrait survenir. Par exemple, si un véhicule n’adopte pas l’attitude normale, on surveille la façon dont l’élève va poursuivre sa route."

Tout cela est bien sûr possible grâce aux bénévoles qui se mobilisent pour l’occasion. "Il y a quatre ou cinq personnes qui sont systématiquement présentes. C’est vraiment remarquable cet engagement pour les autres. La gardienne de la paix est également de la partie et on peut généralement compter aussi sur des parents d’élèves."

Dans un premier temps, les professeurs de gymnastique préparent le terrain en examinant la manière de rouler des enfants, avec des exercices dans la cour de récréation, en milieu fermé et sécurisé. "Ensuite, on réalise les quatre séances, sous forme de demi-journées. Nous prévoyons d’office une cinquième date pour faire face à d’éventuelles intempéries ou pour prendre en charge les élèves qui auraient un peu plus de difficultés."

Et puis, il y a aussi une personne de Pro Velo qui est disponible en cas de besoin. "On peut aussi compter sur eux pour les formations continuées. On apprend tous les jours!"