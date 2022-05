Beauvechain: «Amanda et Stefano» chez les petites têtes blondes

Les deux premiers projets estampillés PECA ont été co-construits par le CCB et le Théâtre des 4 Mains grâce à un soutien financier de la Plateforme Péca du Brabant wallon, portée par le CCBW (Centre culturel du Brabant wallon).

Pour les maternelles, ce lundi et ce mardi, dix classes (191 élèves), de trois écoles de Beauvechain, sont allées au Théâtre des 4 Mains pour découvrir la pièce Amanda et Stefano .

Dans la foulée, les élèves ont accueilli les deux comédiens, dans leur école, pour un atelier de deux heures en leur compagnie. Ce mercredi, le duo était à l’école Caritas d’Hamme-Mille pour un moment d’échange très agréable, avec pas mal de rigolade.

"Les ateliers se construisent autour d’un travail sur le corps et sur l’espace , indique la coordinatrice Virginie Janssens. Jouer d’être vu ou se cacher. Dépasser une limite volontairement ou involontairement. Jouer ensemble des émotions que tout cela provoque. Une initiation au jeu burlesque… Tout y passe."

Et dans les faits, les petites têtes blondes, malgré leur très jeune âge, ont retenu pas mal de choses de la pièce et ont apprécié le travail proposé par les artistes.

Amanda et Stefano, c’est une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier… Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents, faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs. Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez l’enfant qui découvre peu à peu ce qu’est être avec l’autre, ce qu’est construire ensemble. Bien entendu, les enfants de maternelle sont très jeunes mais, avec les explications du duo, comprennent bien plus qu’il n’y paraît au premier abord.

"Un projet identique a été mis sur pied pour les élèves de la 1reà la 4eprimaire pour les trois écoles de Beauvechain. Onze classes (210 élèves) sont allées au Théâtre des 4Mains découvrir la pièce “Ma vie de basket” . Les élèves ont ensuite accueilli les deux comédiennes et la musicienne en classe pour un atelier de deux heures, l’occasion de prolonger la réflexion en proposant des ateliers à l’école permet toujours d’approfondir la rencontre et les échanges."

Grâce à ces activités, Beauvechain permet aux enfants d’expérimenter les techniques et objets artistiques découverts pendant le spectacle avec la création d’un personnage "chaussure", la manipulation de cette marionnette, mais aussi un jeu avec les instruments de musique.

Tous les enfants scolarisés à Beauvechain, que ce soit en maternelle ou en primaire, bénéficient d’au moins une visite annuelle au théâtre, à la découverte de pièces de théâtre adaptées à leur âge.