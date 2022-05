Beauvechain: retour à la normale, ce dimanche, pour la procession Saint-Corneille

La messe sera célébrée à 10h à la chapelle Saint-Corneille, puis à 11h, ce sera le départ de la cavalcade et de la procession avant, à 12h30, le retour de la procession à la chapelle pour la bénédiction et le discours de remerciements et le verre de l’amitié.

Particularité de cette édition, "cette année nous avons changé la position du Saint Sacrement dans l’ordre du cortège. C’est lui qui va ouvrir la procession et saint Corneille fermera ce cortège où l’on retrouvera des cavaliers, des calèches, des pèlerins, des touristes d’un jour… Tout le monde est le bienvenu", souligne Serge Hennebel.

Pour tout renseignement: Serge Hennebel (0474928333).