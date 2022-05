Beauvechain: «Tourinnes en l’an mille», l’exposition des enfants à l’église de Tourinnes-la-Grosse

Les objectifs du projet? "La pédagogie du patrimoine, et son interprétation plastique par le biais de la création d’une tapisserie sur le modèle de celle de Bayeux, un projet collectif accessible à chaque enfant. Ce projet a vu le jour dans le cadre des traditionnelles journées interscolaires. L’action du Centre culturel, pour et avec les écoles de l’entité, s’intensifiera encore avec l’arrivée du PECA (parcours d’éducation culturelle et artistique) du Pacte d’excellence."

Quatre temps forts

Le projet s’articule autour de quatre temps forts. Premier temps fort: appréhender la vie quotidienne en l’an1000. Lors d’un atelier donné en classe par l’historienne Danielle Maloens, les enfants ont pu aborder les thématiques suivantes: construire, se déplacer, se défendre, écrire, manger, connaître l’heure, être chrétien, se chauffer, s’éclairer, travailler la terre, faire la fête… Tout ceci sur base d’une sélection d’œuvres plastiques de l’époque.

Second temps fort: la visite de l’église Saint-Martin. "En janvier 2020, chaque classe est venue suivre une visite guidée conduite par Mathieu Bertrand, historien de l’art et archéologue. Ce fut l’occasion d’une mise en contexte de la vie quotidienne au sein de l’église et dans ses alentours directs" .

Troisième temps fort: la création et l’assemblage de la tapisserie. "Marie Kersten a rencontré chacune des cinq classes lors de trois ateliers. Seuls ou en petits groupes, les élèves ont choisi leur thème, créé leur visuel, mis en scène leur sujet. Ils ont ensuite transcrit la scène sur la toile de leur tableau. Ils y ont peint des motifs, ajouté une frise graphique, enrichi leur toile, et ajouté de la texture par différentes matières: tissus, bouts de laine…"

Deux fois 14x1,20m

L’assemblage, travail minutieux, a permis de mettre en valeur les réalisations des enfants en deux tapisseries d’environ 14x1,20m. Celles-ci ont été bordées d’un cadre de tissu et doublées par Marie Kersten et son équipe.

Enfin, voilà donc enfin la dernière étape, l’exposition. "La tapisserie sera exposée du 6 mai au 31 août, dans les bas-côtés de l’église Saint-Martin. Les enfants, aujourd’hui en 6eprimaire, sont bien évidemment invités à venir redécouvrir leur travail et à le partager."