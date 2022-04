Beauvechain se mobilise pour un hall sportif: un dossier est introduit à la Région wallonne

Échevin des Sports, Lionel Rouget (Beauvechain Ensemble) confirme: "Les petites Communes dépendent des subsides, à défaut d’avoir les budgets suffisants, pour développer des projets. On rentre régulièrement des dossiers suite à des appels à projets. D’ordinaire, c’est le collège qui donne son approbation pour que l’administration introduise les dossiers, et nous communiquons lorsque la réponse est connue. Cette fois, nous avons été surpris par la procédure, différente, qui nécessite l’aval du conseil."

Le conseil communal s’est donc réuni en urgence mercredi. "On se doit de remercier l’opposition qui a joué le jeu alors qu’elle a été prévenue très tard. L’occasion d’avoir des échanges ouverts. Bien sûr, l’opposition ne nous donne pas un blanc-seing mais tout le monde aspire à ce que Beauvechain dispose d’un tel outil" , poursuit Lionel Rouget.

3410000€ HTVA

Concrètement, l’opportunité est perçue comme une aubaine par la majorité qui avait dans son programme un tel projet d’infrastructures sportives. "Le fait qu’elle soit partagée ne change rien, c’est simplement un atout supplémentaire puisqu’elle pourra satisfaire les besoins des écoles et des clubs existants mais aussi répondre aux souhaits de nombreux habitants et des associations. Cela nécessite un gros dossier technique préparatoire, mais nous avons les ressources humaines au sein de l’administration pour faire face. Nous avons également eu des échanges avec les clubs, afin de connaître leurs attentes, et donc, placer ces demandes dans le projet" .

C’est à La Bruyère que le projet est envisagé. "Là, nous disposons d’un terrain qui permet ce type d’infrastructures. Nous pourrions y réaliser de nombreux projets, mais ce dossier sportif y a tout son sens. La localisation comporte de très nombreux avantages, avec le passage de transports en commun qui est aussi un atout."

Du côté de l’administration, on précise qu’il pourra être envisagé, dans une phase ultérieure, d’ajouter une salle multisport permettant d’accueillir des activités telles que le basket, le volley-ball, le badminton et le mini-foot. "L’administration communale a reçu de nombreuses demandes en ce sens mais actuellement nous ne sommes pas en mesure d’y répondre favorablement."

Forcément, un tel projet a un coût. "Sans subside, c’est impossible de l’envisager avec une estimation du montant total des travaux portée à 3410000€ HTVA, ce qui représente la moitié de notre budget annuel."

Lionel Rouget insiste toutefois: "Il s’agit d’une candidature, nous n’avons aucune garantie à ce stade."