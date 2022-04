Beauvechain: six enfants ukrainiens dans la classe de Madame Tabatha à l’école de Hamme-Mille

Un appel à la solidarité a suivi, car certains réfugiés vivaient dans une situation précaire. Les dons des parents, fort nombreux, ont suivi. Quant aux enfants, ils étaient au nombre de six en provenance de l’Ukraine, auxquels se sont ajoutés deux petits Palestiniens.

Bref, l’ouverture d’une classe Daspa s’est avérée nécessaire. Et une collaboration avec le personnel enseignant tout entier, car les enfants, selon leur âge, ne restent pas en classe Daspa la journée entière, mais seulement le lundi, le mardi et le jeudi matin. Le reste de la journée d’école ou les autres jours, ils regagnent leur classe respective.

Tabatha Forster, elle, s’est informée de la manière la plus adéquate d’accueillir et de s’occuper d’enfants primo-arrivants. "Il le fallait, dit-elle, car le seul mot que les enfants connaissent en arrivant, c’est bonjour". À quoi donne-t-elle la priorité? "À la présentation. Ils savent désormais dire, après leur prénom, s’ils sont fille ou garçon, et de quel pays ils proviennent. L’étape suivante, c’est l’alphabet. Après les lettres, ce seront les chiffres. Ils sont en tout cas extrêmement attentifs et très motivés."

Quelle est la difficulté majeure qu’elle rencontre? "Les niveaux, selon l’âge, doivent être respectés . L’enseignement doit donc être personnalisé. Le plus drôle, c’est qu’ils se comprennent entre eux, entre Palestiniens et Ukrainiens, et là, moi, je décroche. Mais je suis confiante, le français va suivre très vite."