Gros succès pour la plateforme des familles

"Famio book your fun" est une plateforme en ligne qui vise à valoriser l’offre variée d’activités et de stages dans l’Est du Brabant wallon. Le site souffle sa première bougie. En constante évolution, aujourd’hui, Famio, c’est plus de 15 organisateurs et 550 familles. Voilà déjà un an que Grégory Pardoen et son épouse, Natasha De Boeck, ont lancé "Famio book your fun". Jeunes parents, ils se sont vite rendu compte qu’il n’était pas si facile de connaître les activités proposées dans la région et organisées par des prestataires locaux. Ils ont alors eu l’idée de créer cette plateforme non seulement pour faciliter la recherche pour les familles mais aussi pour centraliser les inscriptions.