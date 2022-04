Beauvechain est une commune bien plus touristique qu’il n’y paraît

Benjamin Goes (Beauvechain Ensemble), l’échevin en charge du tourisme, dresse le bilan des avancées enregistrées en trois ans. "Pour beaucoup, l’attrait touristique de Beauvechain se limite aux Fêtes de la Saint-Martin, organisées chaque année au mois de novembre.

Or, la commune peut se targuer de disposer d’un patrimoine culturel de qualité, de compter sur son territoire des artistes reconnus, et de disposer également d’un secteur horeca de qualité, qu’il s’agisse de restaurants ou d’hébergements. Le défi était donc à mon sens de faire de Beauvechain une commune qu’on a envie de visiter toute l’année."

Pour ce faire, Benjamin Goes s’appuie sur une étude réalisée à l’initiative de la Province. Le public cible pour la commune de Beauvechain se compose de personnes visant un séjour de courte durée (un week-end), amatrices de balades "détente" et bucoliques et très intéressées par la culture. C’est pourquoi la première action, réalisée par Stéphanie Jacques, a été de digitaliser, dans l’application de promenades Cirkwi, les balades déjà créées et balisées. Depuis lors, un parcours Sentes, qui intègre de l’art contemporain dans un cadre champêtre, a été inauguré en octobre dernier dans le cadre des 50 ans du Centre culturel de Beauvechain, grâce à l’aide nombreux partenaires. Enfin, une chasse Totemus est en cours de finalisation.

Un circuit «street art» devrait voir le jour cette année

Dans les cartons de cette année, sont prévuesla création d’un circuit de street art et celle d’une balade à vélo sur les traces de Julos Beaucarne.

Devraient suivre des balades sur les traces de Max Vander Linden, le célèbre céramiste, et de Claude Rahir, mosaïste de renom. "Toutes ces balades vont faire l’objet d’une signalisation grâce à l’appui du service des travaux. L’achat du matériel est prévu au budget de cette année. Ce matériel permettra d’harmoniser les indications actuelles et futures, grâce à des codes couleurs spécifiques , poursuit Benjamin Goes.

De plus, afin d’améliorer l’attractivité de Beauvechain et, grâce au concours de Thierry Lesage, nous avons pu être les premiers en Brabant wallon à offrir deux aires de stationnement publiques gratuites pour les camping-cars, alors que les chiffres de vente de ces véhicules et les indices de tourisme domestique explosaient à cause du Covid.

À ce jour je pense que nous sommes toujours les pionniers, mais nous sommes en contact étroit avec la Maison du tourisme pour le développement de cette aire. Le résident de la Maison du tourisme, Joseph Tordoir, et son directeur, Sébastien Lecerf, travaillent à l’élaboration d’une stratégie provinciale dans laquelle nous voulons nous inscrire."

Autre attrait, l’air de rien, la base militaire qui attire des visiteurs, et pas seulement lors de certains événements et/ou meetings.

Une future Maison Julos Beaucarne

Enfin, l’installation tant attendue de la Maison de la mémoire et de la citoyenneté et l’espoir d’une future Maison Julos Beaucarne, un centre multifacettes installé dans la maison du poète, devraient également donner un élan touristique important supplémentaire.

"Je pense que les habitants de Beauvechain sont fiers de leur commune et de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de la convivialité qui y règne. Le tourisme nous permet de partager ce cadre de vie splendide et la générosité des gens qui vivent. D’ailleurs, un autre projet en réflexion est la formation de guides locaux Mais au-delà, le tourisme, c’est aussi ancrer l’emploi local et essayer de l’amplifier, car les touristes sont des gens à qui on conseillera le marché des producteurs locaux, à qui on recommandera une bonne table ou un gîte, ou encore la visite un atelier d’artiste" , conclut Benjamin Goes.