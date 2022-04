Pour fournir de l’électricité en partie verte en opération

Des panneaux solaires déployés près d’un conteneur ont ainsi attiré notre attention. "Lorsque les unités partent en opération, on construit les infrastructures dont elles ont besoin: logement, sanitaire, centre de commandement, cuisine, équipement électrique, purification de l’eau notamment. Tout cela nécessite des groupes électrogènes qui consomment beaucoup de fuel. Pour prendre un exemple, lors d’une mission au Niger, on avait besoin entre 700 et 1000 litres de fuel par jour pour plus ou moins 100 militaires" , explique une militaire de la Field Accomodation Unit (FAU), une unité présente sur la base de Beauvechain.

C’est pourquoi, ses électromécaniciens se sont lancé le défi de créer un conteneur utilisant des panneaux photovoltaïques pour fournir de l’électricité à un cantonnement de 150 militaires. "Six des vingt électromécaniciens du FAU ont suivi une formation dans le civil dans le domaine des panneaux photovoltaïques. Si des panneaux produisent de l’énergie, il y a aussi des batteries qui récupèrent le trop d’énergie produit pour pouvoir l’utiliser par après. Si besoin, un groupe électrogène, installé dans le conteneur et alimenté avec du fuel, vient en support de manière à être autonome au niveau électrique."

Sans doute déployé en Afrique en 2023

Pour l’instant, ce conteneur a été testé deux fois en Belgique, lors d’exercices, pour alimenter un hôpital de campagne de la Composante médicale. "On espère le déployer en Afrique l’an prochain et d’en aménager deux autres , indique la militaire qui précise que parmi les 70 membres du FAU, 50% sont déployables. Et on part, au total, 4 mois tous les ans."

En Afrique, il sera très utile. "En Estonie, par exemple, où nos F-16 sont déployés, le courant est stable et fiable. Ce n’était pas le cas au Niger. Or, on a besoin d’électricité 24h sur 24, sans compter que le prix demandé pour l’électricité était faramineux."

Autre avantage: l’installation fait moins de bruit, de quoi permettre aux militaires de bien dormir, ce qui n’est pas toujours le cas quand les groupes électrogènes bourdonnent.