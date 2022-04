Beauvechain: le duo Coline Camille remporte le Festival Propulsion

Mais Coline souhaitait être accompagné sur ce projet et c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers son frère:"François a marqué son accord tout de suite. Je compose, puis on fait les arrangements ensemble avec un travail de recherche commun". Coline Camille, ce sont les deux premiers prénoms de Coline Meulemans. Et François alors?"Il était assez d’accord avec le nom car c’est moi qui suis derrière ce projet qui est d’ailleurs très personnel. Cela me ressemble. Mais François apporte énormément à l’univers musical et acoustique qui est assez original."

Pour lancer Coline Camille, l’idée est venue de répondre à l’annonce du festival Propulsion. Le début de l’aventure!"D’après ce que j’avais lu, on correspondait au profil pour prendre part au concours. Je nous ai inscrits et puis… voilà!"Ce qui a étonné le jury, c’est que la prestation était en fait le premier concert du duo."Bien sûr, nous sommes musiciens professionnels et avons déjà joué devant du public mais ici, c’était vraiment différent. J’étais d’ailleurs nerveuse, j’avoue, mais c’était très chouette."

Et les retours, outre le premier prix, sont extrêmement positifs."Cela donne évidemment la volonté de continuer avec ce projet même si je n’ai aucune idée de comment cela va se dérouler."En remportant le prix, Coline Camille va pouvoir faire un album (voir ci-contre)"C’est l’inconnue. On se dit aussi que l’on pourrait tenter notre chance dans d’autres concours… Il y a aussi l’envie d’être à nouveau sur scène, d’être reconnus…"