Mélanie Englebin: "Je suis désolée de ce qui arrive à Bruxelles, jamais je n'y retournerai"

Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans le Brabant wallon ?

Je ne cherchais pas spécialement à ouvrir un établissement à Ottignies mais, en visitant la Villa Monceau, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis directement projetée. On passe énormément de temps dans son restaurant donc c'était important que je sente au fond de mes tripes que c'était le bon. En plus, le jardin est magnifique, bien exposé, et il contient un potager et une serre. La villa inclut aussi un hôtel, dont la gestion est conservée par le propriétaire des lieux. Moi, je m'occupe uniquement du restaurant.

Quelles seront les particularités de ce nouveau restaurant ?

Je garde la même cuisine, à savoir beaucoup de végétal et des produits de la mer. Je ne bannis pas la viande de mes assiettes, mais je préfère travailler les produits de la mer.

Comptez-vous utiliser des produits locaux ?

Oui, au maximum. Mais il faut rester honnête: en Belgique, on ne peut pas faire que du local, sinon on ne prépare que des crevettes grises et des soles. J'ai envie d'offrir autre chose aux clients. Me servir de poissons venant de France ne me dérange pas. Pour moi, le local va un peu au-delà de la Belgique.

L’écologie est au centre de nombreuses cuisines gastronomiques. Est-ce votre cas ?

Oui, je suis attentive à l'écologie. Je veux trier mes déchets, je ne veux pas importer mes produits d'Australie. Mais il y a une limite à l'écologie, à ce que l'on peut faire à notre échelle. On ne va pas revenir au cheval non plus... On se fait livrer en camion et pas à vélo, il n'y a pas de secret.

Certains chefs essaient de viser le zéro déchet et d'utiliser chaque partie d'un animal ou d'un légume. Suivez-vous cette tendance ?

Je ne suis pas une fan de l'utilisation des épluchures de carottes et de pommes de terre... Certains font de très bonnes choses avec, tant mieux pour eux. Moi, j'essaie de mettre le strict minimum à la poubelle. J'ai toujours travaillé comme ça, pour une question d'écologie, mais aussi d'économie. Si on qu'un restaurant fonctionne, vu la conjoncture actuelle, chaque cent compte.

Quel public visez-vous avec ce nouveau restaurant ?

Il ne faut pas mentir, les additions vont être élevées comme dans tout restaurant gastronomique. Ce sera de la cuisine haut de gamme. Mais, en termes de clientèle, je vise tout le monde. C'est ça qui m'éclate. Je ne veux pas qu'on me catalogue comme un restaurant de riches. Ce qui me faisait très plaisir et me touchait beaucoup dans mon restaurant à Bruxelles, c'était de voir des gens qui avaient économisé pour s'offrir un repas dans mon établissement. Ils ont fait des efforts pour goûter à ma cuisine. Y a-t-il un plus beau cadeau pour un chef ?

Les restaurants gastronomiques ont tout de même la réputation d'être réservés aux personnes plus aisées...

Oui, si on parle des habitués, je suis d'accord. Mais la gastronomie à l'heure actuelle touche tout le monde. C'est le bon côté des émissions télé : elles ont démocratisé complètement la gastronomie. Pendant le Covid, tout le monde est devenu chef et boulanger. Tant mieux pour nous ! Ça nous donne l'opportunité de recevoir ces gens qui ont envie de découvrir la gastronomie et qui veulent y consacrer de l'argent. Ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait auparavant.

Quelles sont vos ambitions à court terme ?

Chaque chef qui ouvre un nouvel établissement espère faire un maximum de couverts. Je veux vraiment que ça tourne tout de suite, que ce soit complet au maximum. C'est tout ce que je me souhaite...

A plus long terme, pensez-vous déjà à décrocher une étoile ?

Cette interrogation est normale vu que le travail fourni dans les assiettes suit cette lignée. J'ai été éduquée dans les grandes maisons. Je suis formatée dans cet univers et c'est mon choix. J'aime la rigueur, la méticulosité et le travail d'étoilé. Si l'étoile tombe, ce sera génial, mais je ne vais pas me rendre malade pour l'obtenir. Mais il est clair que je ne cracherais pas dessus...

Adaptez-vous votre cuisine pour répondre aux exigences des grands guides ?

Pas du tout. Je ne changerai pas ma cuisine, sinon elle ne me ressemblera plus et je perdrai en sincérité. Cuisiner, c'est ma façon de m'exprimer. J'ai beaucoup de mal à parler. L'exercice auquel je me livre en ce moment avec vous est très compliqué pour moi. Par contre, si on me met dans ma cuisine, c'est comme si j'avais parlé trois heures à travers mes assiettes. Si un chef change sa cuisine, il se perd. C'est ce qui m'est arrivé dans mon premier restaurant, par peur de ne pas plaire. J'ai grandi depuis.

Il y a beaucoup de restaurants à l'heure actuelle. Comment fait-on pour se démarquer de la concurrence, pour sortir du lot ?

Je ne sais pas comment on sort du lot. Certains sont très présents sur les réseaux sociaux, d'autres quasiment pas mais ils sont complets parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire dans l'assiette. Moi, j'ai une cuisine très personnelle, c'est ma façon de me démarquer. A l'heure actuelle, il y a tellement de restaurants et de chefs qu'on ne sait plus où aller. Il est toujours tentant de se rendre dans un établissement dont on entend beaucoup parler mais ce n'est pas toujours le meilleur choix. Ce n'est pas parce qu'on parle de vous que c'est bon. C'est difficile de trouver un bon établissement.

Trouvez-vous négatif qu'il y ait autant de restaurants à l'heure actuelle ?

Non. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les types de cuisine et pour tous les types de prix. Mais il est trop facile de devenir chef à l'heure actuelle. On a perdu de l'authenticité. Dès qu'on sait faire de belles assiettes, on se considère comme un chef. Or c'est important d'avoir un bon cuisinier derrière les fourneaux, qui est passé par tous les échelons. Pas quelqu'un qui sort de l'école et qui se dit "Ça y est, je suis top chef".

Une des difficultés de l'horeca est de trouver du personnel. Est-ce votre cas aussi ?

Oui, c'est très difficile. Il y en a moins qu'avant, c'est sûr. Quand j'étais ouvrier, je tapais 60 à 70 heures par semaine, j'étais payée la misère, mais j'étais là pour apprendre, c'est tout. Ça, c'est terminé, ça n'arrivera plus jamais. Les jeunes ont une autre vision de la vie ! C'est à nous de nous adapter à la génération actuelle. Si on offre une bonne place, on peut espérer avoir des gens de qualité, qui soient fidèles.

En 2016, vous avez mis Yvan Mayeur, alors bourgmestre de Bruxelles, à la porte de votre restaurant. On vous en parle encore ?

Oui. Dernièrement encore, quand je faisais chef à domicile, on m'en a parlé. J'ai une étiquette.

Vous vous étiez justifiée à l'époque en expliquant que vous ne pouviez pas cuisiner pour quelqu’un qui "coulait votre commerce". Vous maintenez que c'est le piétonnier qui a précipité la fermeture de votre restaurant ?

Oui, très clairement, j'étais bien là-bas. J'étais tellement fière de m'installer à côté de la Grand-Place de Bruxelles, je n'aurais pas pu rêver mieux. Je savais que je n'allais pas passer ma vie à cet endroit, parce que je n'avais pas de perspective d'évolution, mais je n'avais pas prévu de déménager si vite.

Sept ans plus tard, portez-vous toujours un regard négatif sur le piétonnier ?

Mes propos ont souvent été transformés. A la base, j'étais favorable à la création d'un piétonnier, comme on en retrouve dans toutes les grandes villes. Mais il a été très mal fait chez nous, c'est ça le problème. Du jour au lendemain, on a fermé une rue, on a mis deux rondins de bois et on a dit qu'on avait un piétonnier. Et quand je vois ce que c'est devenu... Qu'y a-t-il de bien ? Il n'y a plus que des fast-food. Si on ne met pas des grandes enseignes pour du shopping ou autre, comment voulez-vous attirer du monde ? Aujourd'hui, je ne vais quasiment plus dans le centre, comme la plupart des gens que je côtoie. C'est triste parce que Bruxelles est magnifique. Je suis désolée de ce qui arrive à cette ville.

Depuis lors, le fameux plan Good Move a été déployé, adaptant encore les plans de circulation...

Tous ces commerces ne pourront jamais être livrés à vélo. Le poissonnier aura toujours besoin d'une camionnette réfrigérée. C'est l'enfer là-bas. Je soutiens l'écologie, mais il ne sera pas possible de faire une ville de vélos. Il faut trouver un équilibre. A Bruxelles, c'est trop radical, trop extrémiste.

Les restaurants Le Rabassier et Sea Grill ont aussi quitté Bruxelles. Deviendra-t-il bientôt impossible de très bien y manger ?

Dans le centre, il ne reste que le Comme chez soi, et je ne sais pas comment il fait pour tenir. Il y a aussi Bozar, qui a la chance d'être un peu à l'extérieur et qui propose un service de voiturier. Alors il y aura toujours de bons fast-food ou salad bars, mais on risque de ne plus jamais manger de gastronomie à Bruxelles. C'est triste...

Vous n'imaginez pas y retourner ?

Jamais de la vie je ne retournerai à Bruxelles ! Lorsque j'étais chef à domicile, les 3/4 des clients du Brabant wallon tenaient le même discours : on ne met plus un pied à Bruxelles.