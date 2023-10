Jonas Primen va rouler en solitaire les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve au profit de l’ASBL EnVie

"Ce projet me trotte dans la tête depuis un petit moment, nous confie-t-il. Dans un sport d’endurance, réaliser une performance pendant 24 heures, c’est en quelque sorte une référence, un peu comme atteindre les 100 km en course à pied. Cela fait un moment que je voulais m’y frotter."

Jusqu’à présent, en compétition, Jonas Primen a surtout couru. Cette fois, il enfourchera son vélo. "Je roule beaucoup en entraînement, je suis fan de cyclisme. Les 24 Heures vélo vont dès lors me permettre d’essayer une autre discipline en course. Et c’est un événement que j’aime particulièrement bien et que je connais vu que j’ai étudié pendant trois ans à Louvain-la-Neuve. Mais je n’y ai jamais participé en tant que coureur, j’ai toujours été de l’autre côté des barrières", sourit-il.

Ce challenge, le cycliste l’accomplira au profit de l’ASBL EnVie. Sur les 104 équipes inscrites, 27 le sont dans la catégorie humanitaire. Elles roulent donc au profit d’associations. Concrètement, la récolte d’argent se fait via l’opération "humanibière" : chaque bière consommée pendant les 24 Heures vélo rapporte 0,10 €. L’argent ainsi récolté est ensuite réparti entre les associations au prorata du nombre de tours effectués par leur équipe.

"EnVie est une ASBL de Villers-la-Ville qui organise des activités, surtout sportives, pour les gens souffrant d’un cancer." Son premier défi a été réalisé en octobre 2019 par un groupe de huit malades et cinq accompagnateurs qui est parti faire une randonnée de plus de 120 km sur l’île de la Réunion.

"En septembre dernier, j’ai rencontré Marie Eggerickx, une des fondatrices de l’association. Le courant est tout de suite bien passé et elle m’a fait part que l’ASBL cherchait des gens pour rouler aux 24 Heures vélo. Moi, j’avais un projet en solo et j’ai donc décidé de le réaliser au profit de cette association. Pour moi, au-delà du défi physique, ce sera l’occasion de montrer de quoi le corps humain est capable et de sensibiliser aux bienfaits de faire de l’activité physique, et notamment des sports d’endurance, car cela peut avoir un impact positif contre l’apparition de cancers."

"Garder le rythme après 3 h du matin, quand l’ambiance dans la ville commencera à descendre"

Lors de la course, une autre une équipe mais plus "traditionnelle" avec plusieurs coureurs qui se relayeront soutiendra l’ASBL EnVie.

"Les personnes de cette équipe me soutiendront et m’aideront lors des ravitaillements ou en cas de besoin. J’ai aussi pas mal d’amis et ma famille qui passeront me voir. Je n’ai pas vraiment de stratégie pour la course, dit Jonas Primen qui s’est entraîné comme il se doit pour être prêt physiquement et mentalement à l’épreuve qui l’attend. En endurance, on s’adapte aux conditions du moment. Je compte rouler le plus possible. Je m’accorderai toutefois des pauses pour manger notamment ou me changer s’il a plu, par exemple. Je ne m’interdirai pas non plus de m’arrêter pour dormir un peu si je suis trop épuisé. Je pense que les premières heures de course se passeront bien et que tout débutera vraiment après 10-12 h de course. Je crois qu’un des gros défis sera de garder le rythme après 3 h du matin, quand l’ambiance dans la ville commencera à descendre. Il faudra alors garder en tête l’arrivée. Finir la course sera déjà un très bel exploit. Je me suis aussi mis en tête de boucler 100 tours, soit quelque 400 km."

Le départ de la 44e édition des 24 Heures vélo sera donné à 13 h, ce mardi 24 octobre 2023, sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Jonas Primen s’élancera alors pour un double tour d’horloge sur le circuit tracé dans la cité universitaire aux côtés de 104 autres équipes dont 40 vélos folkloriques. Mais ça, c’est une autre histoire.