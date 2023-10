Remise en question par un Rebecquois, la clé Imperiali divise les députés wallons

Exemple à Rebecq: le groupe Union a remporté la majorité absolue des sièges, 12 sur 21, alors que 43% des électeurs ont coché cette liste dans les urnes. Cela s’explique par le fait que les votes blancs et nuls ont été supprimés. Sans quoi, l’Union aurait eu 9 sièges… sur 18. À Wavre, la majorité absolue ne représente même que 32,86%, des votants, mais 16 sièges sur 31.

La commission sur les pouvoirs locaux et le logement s’est emparée de la thématique, ce 26 septembre. Si la pétition avait recueilli 1 000 signatures, Dominique Parein aurait été invité à présenter ses arguments en faveur du changement. Ce qui n’a pas été le cas, avec 87 signatures. "Vu le nombre de signatures, je pense qu’il n’y a pas lieu de débattre de la pétition", a affirmé Jacqueline Galant pour le MR. Le député socialiste Éric Lomba n’était guère plus enthousiaste. "C’est presque farfelu, puisqu’on voudrait que des sièges soient obtenus par des votes nuls, des votes blancs, etc. On risquerait de se retrouver dans des situations où la commune est ingouvernable. On parle souvent de la clé Imperiali et de la clé D’Hondt, c’est un débat qui pourrait être mené. Il ne s’agit pas de cela ici. Je pense qu’il est inutile d’aller plus avant dans ladiscus sion de cette pétition."

Dominique Parein estime que les sièges qui représentent les votes blancs et nuls ne devraient pas être attribués. Le conseil communal fonctionnerait alors avec moins de sièges.

Les autres députés présents étaient plus ouverts à la discussion. John Beugnies (PTB) a affirmé que le sujet était malgré tout intéressant, "car on en arrive à des situations où la majorité des sièges est attribué à un parti qui est loin d’avoir la majorité des voix" et que la communauté germanophone applique plutôt la clé D’Hondt. L’élu proposait ainsi d’auditionner des spécialistes du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp) et de la communauté germanophone, pour nourrir les réflexions.

Pour Écolo, Rodrigue Demeuse a rappelé qu’une modification aujourd’hui du système était légalement impossible, car un délai d’un an avant les élections devait être respecté. "Mais le système doit être réexaminé à un moment donné. Je partage le sentiment que la clé Imperiali est problématique. Elle permet à des majorités absolues de se constituer avec à peine plus de 40%, voire 36% dans cer tains cas. Il faut avancer vers la fin de ce système le plus rapidement possible, pour plus d’équité."

Le député a ajouté que la thématique sera déposée sur la table du prochain gouvernement par Écolo, "comme on l’avait fait dans les discussions précédentes de cette majorité".

Enfin, Benoît Dispa (Les Engagés) a souligné le fait que cette clé Imperiali a été "validée par la cour constitutionnelle, qui a déjà rendu plusieurs arrêts par lesquels elle confirme que la clé respecte la constitution et les règles de droit international en matière de discrimination."

Pas question de crier à l’injustice, donc. La méthode est légale. "Je considère que la clé Imperiali peut être questionnée et qu’elle peut avoir des effets pervers. Je ne voudrais pas qu’on laisse croire que son implication induit des discriminations qui seraient inacceptables au regard des principes du droit." Il a encore ajouté qu’une réflexion "à moyen, voire à long terme, pourrait être engagée".