Sept ans de prions pour un Corse pour viol et cyberprédation envers une adolescente habitant l'Est du Brabant wallon

En 2017, une adolescente habitant dans l’est du Brabant wallon a fait la connaissance, via internet, d’un majeur qui habitait en Corse. L’intéressé avait déjà eu des ennuis avec la justice alors qu’il était mineur, notamment pour des faits de mœurs. Il avait 19 ans, elle avait 13 ans et demi et pour elle, c’était son premier amour. Bien qu’habitant à plusieurs centaines de kilomètres de distance, ils se considéraient comme "en couple". Il lui demandait d’envoyer des photos d’elle nue, ce qu’elle a fini par faire. Lorsqu’elle refusait, il ne donnait plus de nouvelles, elle était catastrophée et finissait par plier. Progressivement, c’est une véritable relation d’emprise qui s’est mise en place. Il demandait des choses de plus en plus osées, exigeait qu’elle s’introduise des objets dans le sexe… et partageait par la suite ces fichiers intimes sur des groupes Snapchat.