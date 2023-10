Louvain-la-Neuve: l’Halloween Show de l’école de Julien Jaffrès à la Ferme du Biéreau

Pour les élèves, c’est évidemment un grand moment: "Quand on fait de la musique, une des plus belles choses est de monter sur scène. C’est là que l’on progresse le plus. C’est une belle expérience, cela donne des vibrations positives", souligne le musicien ottintois.

Les élèves sont loin d’être tous des débutants: "J’ai des élèves jeunes et des adultes. Quelques nouveaux nous ont rejoints mais la plupart des élèves restent à l’école plusieurs années. Certains sont des déjà des artistes, ils sortent des EP, ont réalisé des clips".

Les élèves apprennent la guitare, le piano, la batterie, la basse, le chant, seul ou en groupe, dans des conditions professionnelles: "J’accompagne les élèves et les artistes dans leurs styles de musique".

Le concert sera donc très éclectique: "L’objectif d’avoir un show concentré pas trop long pour ne pas perdre en qualité. Je serai présent avec mon équipe professionnelle. Une surprise attend les spectateurs à la fin du concert".

Le concert a lieu à la ferme du Biéreau ce samedi 21 octobre à 20 h. PAF: 20 € (5 € – de 12 ans).: julabel.be