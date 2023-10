La Hulpe : Lanterna Magica revient, dès ce vendredi, dans le parc du château

C’est un rendez-vous automnal important en Brabant wallon, les illuminations nocturnes de Lanterna Magica reviennent pour une troisième édition. Les versions précédentes de ces illuminations au parc Solvay du château de La Hulpe avaient attiré à chaque fois plus de 200 000 visiteurs. Cette année encore, quelques changements sont annoncés: un nouveau parcours et un système de diffusion sonore augmenté, plus immersif. "La scénographie a été repensée en y conjuguant les effets sonores à la musique. La balade spectacle est, à cet effet, baptisée “Une Symphonie d’automne”. Ses concepteurs, Manu Braff et Jean-Pierre Deschepper, proposent une expérience sensorielle totale pour plonger les visiteurs dans une atmosphère magique et envoûtante", expliquent les organisateurs.