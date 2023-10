Genappe : deux pavés de mémoire scellés dans le sol de Bousval

Ce mardi 17 octobre, la confédération, les associations patriotiques et la Ville de Genappe lui ont rendu hommage en compagnie des élèves de 5e et 6e de l’école Sainte-Marie et de l’école communale de Bousval. Un pavé de mémoire a été scellé dans le sol devant le numéro 7 de la rue de La Croix, à Bousval, où Julien Fievez a habité. Frank Gillain, son arrière-petit-fils, Nicole Fievez, petite-fille du résistant, et Benoît Huts, échevin des Associations patriotiques, ont participé à cette cérémonie.

C’est au cimetière de Bousval que le deuxième pavé a été scellé, en hommage à Gaston Paternotte, membre lui aussi de l’Armée belge des partisans, arrêté par la Gestapo le même jour que Julien Fievez, puis condamné à mort en août 1943 et exécuté également à Schaerbeek le 27 août 1943.