Attentat à Bruxelles : le Brabant wallon reste en appui, pas d’annulation d’évènements pour l’instant “mais la vigilance reste de mise"

Suite à la fusillade qui a éclaté ce lundi soir, boulevard d’Ypres à Bruxelles et faisant deux morts, l’un de nationalité suédoise et l’autre d’origine suédoise, la capitale est passée en niveau 4 d’alerte. Le reste du pays est quant à lui au niveau 3. Cela signifie que la menace est considérée comme grave à l’inverse de Bruxelles où elle est désignée comme très grave (ou imminente). Province voisine de Bruxelles, le Brabant wallon reste vigilant et ce tant pour les évènements que pour les cibles potentielles, nous informe le gouverneur de la province, Gilles Mahieu (PS).