Accord de principe du ministre pour subsidier le boulodrome de Tubize et l’extension du centre sportif de Walhain

Parmi ces onze dossiers, deux sont situés en Brabant wallon. Le plus important d’entre eux concerne la rénovation et extension du complexe sportif de Walhain - projet que l’on a déjà évoqué dans nos colonnes - obtient un accord pour un subside de 2 286 900€ (voir ci-contre).

Le second consiste en la construction d’un nouveau boulodrome de douze pistes couvertes sur la commune de Tubize, non loin de la ferme Massart, où le club est déjà installé actuellement. "Afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe, explique le ministre dans un communiqué. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires."

Promesse ferme de subsides pour un projet à Braine-l’Alleud et un autre à Mont-Saint-Guibert

Par ailleurs, quatorze autres dossiers d’infrastructures sportives ont bénéficié d’une promesse ferme de subsides lors de cette troisième analyse trimestrielle de l’année. Parmi ces quatorze dossiers, deux sont situés en Brabant wallon : la construction d’un terrain synthétique à Braine-l’Alleud, pour un montant de 508 250 € et la rénovation des vestiaires et sanitaires du centre sportif Jean Moisse, à Mont-Saint-Guibert, pour un montant de 193 800€.