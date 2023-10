Pour l’occasion, les sites suivants de l’intercommunale seront fermés à partir de 12 h: le siège social de Nivelles ; le siège d’exploitation du Département eau potable à Genappe (une garde technique "Distribution d’eau" sera toutefois assurée en cas d’urgence, fuite,… au 067 28 01 11) ;

toutes les stations d’épuration.

"En outre, nos 17 recyparcs seront fermés durant toute la journée, annonce l’inBW dans un communiqué. Par contre, toutes les collectes de déchets en porte-à-porte gérées par l’inBW et prévues le 17 octobre auront bien lieu (voir les calendriers distribués dans les boîtes aux lettres en décembre – vous pouvez les retrouver sur notre site web: inbw.be/calendriers)".

Le "call-center déchets" (0800 49 057) restera joignable durant toute la journée. Les plates-formes de compostage (à Basse-Wavre et Virginal) et les centres de dépotage de gadoues de fosses septiques (à Basse Wavre, Braine-le-Château et Jodoigne) seront ouverts aux horaires habituels.