Plus de 600 spectateurs et 160 joueurs pour la première édition de "Wavre eSport"

Parler un langage plus jeune

À peine rentré dans la salle, la première chose qu’on constate, c’est l’âge des participants. Les 160 joueurs sont, pour la grande majorité, des adolescents. "Nous travaillons avec des jeunes de 12 à 26 ans et l’eSport est quelque chose qui les intéresse fortement. C’est important pour nous de les accompagner et de montrer les aspects positifs des jeux vidéo", explique Christelle Peeren, responsable pédagogique de la maison de jeune wavrienne Vitamine Z.

Le thème de ce tournoi était l’inclusion. Le but est d’éveiller les consciences des jeunes par rapport au sexisme dans un milieu qui reste encore très masculin malgré la multiplication des streameuses sur les réseaux sociaux ces dernières années. Les jeux familiaux tels que Mario Kart, sont un peu plus diversifiés, plus de filles mais aussi plus de gens un peu plus âgés.

"L’eSport touche beaucoup de jeunes. Le sexisme est abordé avec les participants, on échange avec eux et on essaie de déconstruire les idées. Le point de vue des jeunes est intéressant mais il faut parfois un peu rafraîchir tout cela dans leur mémoire. On constate qu’il n’y a pas beaucoup de filles présentes ici aujourd’hui, il serait intéressant de se pencher là-dessus pour les prochaines éditions", signale encore Vanessa, travailleuse sociale pour Carrefour J.

Cette première édition aura donc été un succès avec 160 joueurs et plus de 600 spectateurs. Pour les personnes déçues d’avoir manqué l’événement, qu’elles se rassurent, l’événement reviendra pour une deuxième édition l’année prochaine.