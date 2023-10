La cour d’assises de Bruxelles-Capitale délocalisée à Nivelles pour juger un meutre au couteau à Schaerbeek

D’après nos informations, il semble que cette situation soit amenée à se reproduire ces prochains mois. Ce sont des jurés domiciliés à Bruxelles qui siégeront en terre aclote, afin de trancher ces dossiers bruxellois. À partir de lundi, ils se pencheront sur un meurtre – c’est en tout cas la prévention retenue à ce stade – commis le 24 avril 2021 à Schaerbeek.

Le dossier est particulier, puisqu’on devrait beaucoup y parler du réseau social Tik Tok, prisé des ados pour la diffusion de vidéos. C’est en effet sur fond de défis, insultes et autres provocations via Tik Tok que les faits se sont produits, des Afghans de Charleroi narguant un groupe de compatriotes adeptes du cricket et domiciliés dans la région d’Anvers.

L’accusé, Rahmatullah Omarkhil, né en 1995 ne prenait apparemment pas part à ces échanges. En 2021, il travaillait au noir dans un phone shop de la chaussée de Haecht, à Schaerbeek, appartenant à son demi-frère domicilié à Charleroi. C’est ce dernier qui provoquait régulièrement les jeunes Anversois, leur donnant parfois rendez-vous en terre carolo pour solder les comptes…

Le 24 avril 2021, une dizaine d’Afghans anversois se sont retrouvés devant le commerce de Schaerbeek, exigeant de voir le patron. L’accusé a parlé avec eux dans l’entrée du magasin, les esprits se sont échauffés et il a reçu un violent coup de poing. Il est alors rentré dans le commerce tandis que les autres prenaient la fuite, et s’est muni d’un couteau.

Courant derrière les fuyards, il en a rattrapé un. Irfanullah Nani Khel, né en 2002, n’était pas celui qui l’avait frappé mais il semble qu’il filmait la scène pour la diffuser sur Tik Tok. Rahmatullah Omarkhil lui a asséné un seul coup de couteau, dans le dos, et la lame a touché les poumons et le cœur de la victime. Le jeune homme a encore couru quelques mètres, puis s’est effondré. Il est décédé un peu plus tard à l’hôpital Saint-Jean.

Au cours de l’enquête, l’accusé a nié avoir voulu tuer la victime: d’après ses dires, il aurait agi sous le coup de l’émotion, et voulait juste faire peur à ces jeunes pour qu’ils ne reviennent pas l’importuner…