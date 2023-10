La première pierre du nouveau stade de hockey, à Wavre, sera posée ce mercredi 18 octobre

Pour rappel, dans ce dossier qui avait rencontré pas mal d’embûches, le gouvernement wallon avait validé, le jeudi 20 juillet dernier, l’octroi d’un subside complémentaire de 412 576,68 € destiné à couvrir le solde à financer du projet. "Malgré les difficultés rencontrées suite aux inondations de juillet 2021 et à l’explosion des coûts de construction, le projet de stade de hockey à Wavre se concrétise désormais sur le terrain, peut-on ainsi lire dans le communiqué du ministre. Grâce aux financements complémentaires mis sur la table par l’ensemble des acteurs pour boucler le budget, le projet est désormais sur les rails pour accueillir la Coupe du monde de hockey en 2026. La Ville de Wavre, la Régie Communale Autonome des Sports (RCAWS), le Lara Hockey Club Wavre, l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) et la Ligue Francophone de Hockey (LFH) ont conçu et porté le projet de construction d’un stade régional dédié au hockey afin de disposer d’une infrastructure de haut niveau et ce avec le soutien financier de la Wallonie, de la Province du Brabant wallon, de la Ville de Wavre et de la Loterie nationale."

La pose de la première pierre sera l’occasion, pour les différents acteurs du dossier, de faire le point global sur le projet: financement, échéance, coupe du monde, présentation des plans.