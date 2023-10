Bawette: le promoteur veut convaincre

Rappel des faits: fin novembre 2021, la Ville vendait un terrain de 17,5 ha situé entre le golf de la Bawette sur la chaussée de Bruxelles d’une part, et le long de la chaussée des Collines, à côté d’Armasteel, d’autre part. Un terrain stratégique puisque situé dans le prolongement du très convoité zoning nord de Wavre, mais en zone d’activité mixte, et non en zone industrielle.

C’est dans ce contexte que le promoteur BVI.EU a jeté les bases de son projet Quantum Biospace. Le premier biopark privé de Wallonie sera divisé en trois pôles (loisirs, entreprises, R&D) et englobera le nouveau Domaine du Blé, son hôtel et restaurant, qui seront situés le long de la chaussée des Collines. Tout comme le pôle R&D, constitué d’un ensemble de plusieurs immeubles de bureaux et laboratoires.

Ce qui fait bondir les riverains, c’est le pôle Entreprises. Il borde la chaussée de Bruxelles et constitue le gros du projet, en termes de bâti. D’où des questions qui chatouillent. Geoffroy Dumonceau, Directeur du développement chez BVI.EU, tient à y apporter des réponses claires, et se veut rassurant.

1. Sur le paysage. "Les 198 arbres qui seront abattus sont notamment des essences vieillissantes présentant peu d’intérêt pour la biodiversité. Nous allons replanter plus de 400 sujets d’essences variées. Nous garderons les 4 hectares de bois qui bordent le golf et ils seront densifiés. Les arbres qui bordent le bas du talus sur la chaussée de Bruxelles, seront maintenus. Le permis nous autorise à construire sur maximum 30% du terrain, nous le ferons sur seulement 23%."

Quant au bâti et aux craintes concernant les gabarits des immeubles, le promoteur tient à rectifier ce qui a été dit par les opposants: "Il est faux de dire qu’un énorme bâtiment-entrepôt de 148 m de long et 13 m de haut va être construit et défigurer la chaussée. Il y aura des unités pour PME, accolées les unes aux autres et dotées de portes sectionnelles, mais dont la hauteur ne dépassera pas 6,80 m en façade. De part et d’autre de celles-ci, deux ensembles de bureaux de 13 m de hauteur et de 24 m de long (voir croquis ci-dessous). Enfin, à l’arrière de ce bâtiment, sera construit un bâtiment de 13 m de haut qui ne sera vraisemblablement pas visible depuis la chaussée car sa façade sera en retrait de 18 m par rapport à la façade des unités PME. Quant au bâtiment le plus haut, là encore, les chiffres annoncés sont faux: il compte 5 étages, et non 6, sur un talus de 3 m et non 10 m, avec un dernier étage en retrait, donc peu ou pas visible depuis la rue."

2. Sur la mobilité. Geoffroy Dumonceau entend préciser: "Les activités de logistique sont interdites, et nous respecterons cela. Mais pas la production et les activités connexes". D’où la présence de quais de livraison et la circulation de marchandises. "Mais cela n’aura que très peu d’impact sur la mobilité car les camions/camionnettes circuleront essentiellement en dehors des heures de bureau. L’étude d’incidences prévoit 3 350 déplacements par 24 heures. Ce sont des allers-retours, donc max.1 700 véhicules, dont 30 poids lourds en période de pointe le matin (entre 8h et 9 h) et 5 aux heures de pointe du soir (entre 17 et 18 h)." Le point critique restera le matin avec 400 déplacements voitures attendus entre 8h et 9 h. "Mais cela ne sera effectif que lorsque tout le projet sera construit, soit probablement aux environs de 2030."

3. Sur les eaux de pluie. "Il n’existe actuellement aucun système de gestion des eaux sur ce terrain. Plusieurs millions d’euros sont destinés à atteindre l’objectif fixé par la Ville, à savoir, aucun rejet vers les égouts de Wavre qui sont déjà saturés en cas de fort épisode pluvieux. Ce sera donc une amélioration de la situation actuelle."

4.Main tendue

Le comité de quartier du Ry, auquel une invitation a été lancée par le promoteur pour expliquer son projet, a préféré décliner celle-ci. Ce refus de dialogue surprend Geoffroy Dumonceau. Par la voix de Sophie Visart, sa représentante, le comité s’explique: "Ce n’est pas un refus de dialoguer, mais nous n’en voyons pas l’utilité. Nous connaissons bien le projet, il nous a été présenté en réunion d’information et de concertation. Nous attendons maintenant la décision du fonctionnaire délégué à la Région. Ensuite une phase de négociations s’ouvrira. Nous accepterons volontiers de revoir le promoteur à ce moment-là".

Du côté de BVI.EU, Geoffroy Dumonceau estime, au contraire, avoir démontré ci-dessus que les riverains ne sont pas bien informés, et il conclut: "Une rencontre avec eux est plus que nécessaire."