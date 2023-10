L’ancienne tour de l’OTAN, dynamitée ce jeudi après-midi, ne veut pas tomber: nouvelle tentative à 19 h

Gilles Durigneux, directeur "pôle démolition" chez Nonet – société chargée du chantier, explique: "Sans plan précis, c’est toujours difficile de savoir exactement ce qu’il y avait dans les fondations. On a des pieux qui empêchent la tour de basculer. On attend le retour des experts pour envisager la suite de l’opération."

Des experts se sont rendus sur place pour analyser l’état de ces pieux.

"Ce n’est pas une catastrophe, elle n’est pas tombée du mauvais côté, précise Aurélien Nonet, responsable innovations et solutions de la société de Jemeppe-sur-Sambre. Il y a des solutions envisagées et on cherche la meilleure. Les experts sont formels, elle est stable pour le moment."

4000 photos

Les plans de l’antenne, en vue de sa démolition, avaient été reconstitués grâce à des techniques de photogrammétrie et à 4 000 photos prises par un drone, des relevés de géomètres et des mesures réalisées sur la tour même par des grimpeurs. Tout a été minutieusement préparé et étudié "mais voilà, on a sondé les pieds en béton des fondations et jamais nous ne sommes tombés sur ces pieux", poursuit Aurélien Nonet.

Des charges avaient en effet été disposées pour faire exploser deux pieds – qui étaient sécurisés par des voiles de béton armés, s’agissant d’une infrastructure militaire. D’autres étaient placées sur la structure même, pour la couper après l’explosion principale.

Les responsables espèrent pouvoir trouver la bonne solution et vers 18 h 30, ils devraient lancer une nouvelle tentative pour faire basculer l’antenne: "C’est un chantier hors normes avec beaucoup de contraintes comme la présence d’une antenne Astrid, d’une conduite de gaz et d’une réserve d’eau à quelques mètres. On ne peut donc prendre aucun risque et si cela ne fonctionne pas aujourd’hui, on réessaiera demain."

Plus d’informations à suivre.