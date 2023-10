La Semaine des sentiers se clôture ce week-end

Chantier de débroussaillage permettant l’obtention de deux plaques nominatives pour le chemin. Samedi 14 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30. Sentier 91 à Virginal.

Christian Bocket: 0496 25 32 72

Rebecq: fête de la mobilité

Rebecq en transition vous convie à sa fête de la mobilité. Au programme: des balades libres et guidées, des stands participatifs (11h à 16 h), un atelier réparation vélo avec B-Rise et de la petite restauration. Dimanche 15 octobre, au Petit Moulin, rue Docteur Colson.

rebecqentransition@gmail.com

Nivelles: balade d’automne contée

La bibliothèque de Nivelles vous propose de perdre la boussole en partant pour une balade contée un petit peu particulière… Dimanche 15 octobre, 15 h.

067 86 03 23, info@bibliotheque-nivelles.be, info@placeauxlivres.org

Villers-la-Ville: balade historique

Sentiers libres de Villers-la-Ville propose la seconde de ses balades historiques à la découverte de chemins et sentiers vicinaux d’intérêt certain pour la mobilité, d’intérêt paysager, naturel et écologique. Ces balades permettent aussi de découvrir l’histoire et le patrimoine local. Ouverte à tous, la balade proposée ce dimanche 15 octobre (13 h 30) est intitulée Des Seigneurs de Marbais et d’Hollers aux moines cisterciens, en passant par les chefs celtes, l’essor de tout un village: Villers-la-Ville. Circuit de près de 9 km. Départ sur le parking communal du marché, rue de Marbais.

sentiers.libres.vlv@gmail.com

Balade et inauguration d’un sentier à Marbais

Dimanche 15 octobre, de 10h à 14 h, au départ du parking de l’ancienne usine Chassart (rue de Chassart).

jackvillerslaville-1495@yahoo.fr

Bousval: réhabiliter le chemin des Français

L’association Chemins 141 avec le soutien de la Ville de Genappe remet en état le chemin communal dénommé "chemin des Français". Samedi 14 octobre, de 9 h 30 à midi, rue Ferme Bordeau.

Pour Chemins 141: Colette Wibo: 0478 92 22 88. Pour la Ville de Genappe: Axelle Dagnelie: 067 79 42 72.

Balade guidée à Grez-Doiceau

L’ASBL Epures, l’ASBL Chemins de Wallonie et l’eTap Locale de Grez-Doiceau (locale de Tous à pied) organisent une balade de 2 heures 30 à travers la campagne grézienne. Thème: "Agriculture, paysage et urbanisme – Comment évoluent nos paysages ?". Des points d’arrêt sont prévus pour débattre du sujet. Samedi 14 octobre, 14 h 15, au départ du hall omnisports.

etaplocalegrez@gmail.com

Walhain: restaurer le sentier Tourinnes

Remise en état du sentier Tourinnes, samedi 14 octobre, de 9h à 13 h, rue de l’Abbaye.

Christine Fouarge: 010 65 32 79

Grez-Doiceau: balade d’automne contée

En partenariat avec le CRIE de Villers-la-Ville, Place aux livres propose une randonnée d’automne douce, immersive et pleine de surprises: entre réel et imaginaire, entre nature et littérature du Nord… Dimanche 15 octobre, de 14 h 30 à 18 h, place de Trémentines.

067 86 03 23, info@placeauxlivres.org.