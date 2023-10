Il a fallu deux explosions pour faire tomber l’ancienne antenne de l’OTAN

Le dynamitage a bien fonctionné mais les experts ont découvert des pieux dans les fondations qui ont empêché l’antenne de se coucher.

Ce n’est qu’après la pose de nouveaux explosifs que l’antenne a finalement basculé, à 19 h, au grand soulagement de toute l’équipe qui avait travaillé sur le projet.

"Oui, c’est un soulagement et désolé d’avoir fait attendre les médias, explique Aurélien Nonet, responsable"Innovations et solutions"de la société Nonet. C’était un gros stress même si nous étions sûr de notre coup. Nous avons dû remettre une seconde charge pour faire glisser la partie qui avait été découpée lors de la première explosion."

Gilles Durigneux, directeur "Pôle démolition" chez Nonet explique pourquoi ce fut plus compliqué que prévu: "Sans plan précis, c’est toujours difficile de savoir exactement ce qu’il y a dans les fondations."

Des experts se sont rendus sur place pour analyser l’état de ces pieux.

"Ce n’est pas une catastrophe, elle n’est pas tombée du mauvais côté, précisait alors Aurélien Nonet. Il y a des solutions envisagées et on cherche la meilleure. Les experts sont formels, elle est stable pour le moment."

Le temps d’aller chercher de nouvelles charges et cette fois, l’antenne était réduite en tas de ferraille.

4 000 photos

Pour y arriver, les plans de l’antenne, en vue de sa démolition, avaient été reconstitués grâce à des techniques de photogrammétrie et à 4 000 photos prises par un drone, des relevés de géomètres et des mesures réalisées sur la tour même par des grimpeurs. Tout avait été minutieusement préparé et étudié "mais voilà, on a sondé les pieds en béton des fondations et jamais nous ne sommes tombés sur ces pieux", poursuivait Aurélien Nonet.

Des charges avaient en effet été disposées pour faire exploser deux pieds – qui étaient sécurisés par des voiles de béton armés, s’agissant d’une infrastructure militaire. D’autres charges étaient placées sur la structure même, pour la couper après l’explosion principale.

"C’est un chantier hors normes avec beaucoup de contraintes comme la présence d’une antenne Astrid, d’une conduite de gaz et d’une réserve d’eau à quelques mètres. On savait qu’on ne pouvait prendre aucun risque."

Reste maintenant à découper l’amas de ferrailles et à rendre la prairie à l’agriculture.