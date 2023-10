Beauvechain: trois appartements dans l’ancienne poste de Hamme-Mille

L’ancienne poste de la chaussée de Namur, à Hamme-Mille, a trouvé un acquéreur, le Beauvechainois Mathieu Vandendael. Ce dernier fait transformer le bâtiment par divers corps de métiers en trois appartements de deux chambres. Chaque locataire disposera d’un garage à l’arrière. "Les appartements seront mis en location au mois de février 2024, précise le propriétaire. Actuellement, il reste l’isolation au sol à finaliser, ainsi que l’isolation extérieure, par la façade nord. Nous passerons ensuite à l’isolation des plafonds. Après ces travaux, les salles de bains et les cuisines seront installées." L’appartement du rez-de-chaussée disposera d’une terrasse et d’un jardin, celui du premier étage d’une terrasse, et celui du deuxième étage de l’autre partie du jardin.