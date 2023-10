Trois buzz pour Brieuc

Le jeune homme a 14 ans et réside à Court-Saint-Étienne. Rêveur et amateur de science-fiction, il apprécie «explorer un univers que l’on ne connaît pas, que l’on ne voit pas dans le monde réel.»

Rien d’étonnant dès lors à ce que son rêve soit de devenir réalisateur de films. Quant au chant, «je devais avoir 4 ou 5 ans quand j’ai commencé à chanter. J’ai débuté les différents Disney puis les Kids United m’ont poussé à vouloir chanter plus».

Pour sa première scène sur le plateau de The Voice Kids, le garçon a chanté I Can’t Make You Love Me de Bonnie Raitt. Première à buzzer, Typh Barrow a trouvé la prestation de Brieuc «envoûtante. Tu as une couleur dans la voix qui est presque cuivrée, à la fois digne des grands chanteurs à la Sinatra et en même temps très moderne, ce qui permet d’entendre plein de choses».

Black M s’est ensuite retourné. «Il y a des choses à travailler mais un tas d’univers à explorer», a-t-il précisé.

Sur le gong Matthew Irons a également buzzé, appréciant «une voix unique et très belle».

Brieuc a finalement choisi Matthew comme coach et participera aux K.O. dans quelques semaines.

Eline on the roof

The Voice Kids ©RTBF

La demoiselle a 12 ans et habite Braine-l’Alleud. «Je chante depuis que je suis petite.» Encouragée par son entourage sur la qualité de ses prestations vocales, elle a fini par accepter de s’inscrire à l’émission. Avec succès.

Si elle a reconnu être stressée, elle est parvenue à se mettre dans sa bulle pour interpréter avec beaucoup de prestance et d’assurance 3eSexe, le morceau d’Indochine. «Dans la société, les femmes ont le droit d’être hommes et les hommes de se sentir femme, un message à défendre», a lancé la candidate qui a convaincu Alice on the Roof, l’unique coach à buzzer. «C’est important d’oser porter ce genre de message et surtout de bien l’interpréter comme tu l’as fait. Ta diction était impeccable, j’étais dans le texte et dans l’histoire et j’ai redécouvert le morceau d’une autre façon. Bienvenue Eline on the Roof!»

Joyce en hommage à son arrière-grand-mère

The Voice Kids ©RTBF

Si Joyce, 13 ans, habitante de Ramillies, a décidé de participer à The Voice Kids, «c’est pour mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a un an et demi, qui adorait Gims et l’émission, et qui aurait été fière de moi».

Un peu stressée, «au bout de ma vie, avec la crainte d’oublier des mots malgré une chanson que j’ai répétée des centaines de fois», son interprétation de Changer de Gims a touché le public et deux coaches : Black M qui fut le premier à se retourner ainsi que Matthew qui a buzzé lors des dernières notes du morceau après avoir «adoré la prestation. C’était dingue, il y avait de l’assurance dans ta façon de placer. Tu es très solaire et souriante sur scène, et tu partages ton énergie avec le public»

Black M, que Joyce a choisi comme coach après s’être assise dans son fauteuil, a quant à lui parlé d’une «belle prestation.»

Nina sincère et authentique

The Voice Kids ©RTBF

C’est accompagnée de sa guitare que Nina (14 ans), habitante d’Ottignies, s’est présentée sur le plateau de The Voice Kids. «Cela fait longtemps que je prends des cours de guitare mais je n’ai jamais pris des cours de chant», raconte la demoiselle qui adore gratter sa guitare dès qu’elle en a l’occasion, notamment lors de soirées et de camps scouts. C’est d’ailleurs lors d’un rassemblement scout qu’elle a appris sa participation à l’émission. «Ce sont les copines qui m’ont convaincue de faire The Voice, une émission qui représente un accomplissement.»

Son interprétation de Happier Than Ever de Billie Eilish a fait lever le public et les coaches, dont trois ont buzzé.

Il n’a d’ailleurs fallu que quelques secondes à Typh Barrow pour se retourner, imitée par Alice on the Roof et Matthew qui ont buzzé sur la même note. «Ton arrangement guitare-voix a mis ta voix sur un piédestal. Il y avait de la mélancolie et ton sourire après. Tu n’es pas dans la copie, tu es toi», a complimenté Matthew.

De son côté, Alice on the Roof a ressenti «beaucoup de sincérité chez quelqu’un de très authentique».

Pour Typh Barrow, «il s’est passé quelque chose sur le plateau dès les premières notes. L’air a changé et tout le monde s’est retrouvé hypnotisé. Tu es une fille super cool avec une super personnalité. Tu nous as envoûtés. Tu as aussi prouvé qu’il n’y a pas besoin de crier pour être efficace et touchante.»

C’est avec Matthew que Nina poursuivra l’aventure de The Voice Kids.